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#Еврокубки #Лига чемпионов #Лига Европы #УЕФА

Групповой этап еврокубков начнется в конце октября, в квалификации будет по одному матчу

17 июня 2020, 18:43

Календарь квалификации и группового этапа еврокубков сезона-2020/21. 

Лига чемпионов-2020/21: 

  • Предварительный раунд: 8 и 11 августа 
  • Первый отборочный раунд: 18/19 августа 
  • Второй отборочный раунд: 25/26 августа 
  • Третий отборочный раунд: 15/16 сентября 
  • Раунд плей-офф: 22/23 и 29/30 сентября 
  • Групповой этап: 20/21 и 27/28 октября, 3/4 и 24/25 ноября, 1/2 и 8/9 декабря. 
     

Лига Европы-2020/21: 

  • Предварительный раунд: 20 августа 
  • Первый отборочный раунд: 27 августа 
  • Второй отборочный раунд: 17 сентября 
  • Третий отборочный раунд: 24 сентября 
  • Раунд плей-офф: 1 октября 
  • Групповой этап: 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря.
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