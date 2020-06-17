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Групповой этап еврокубков начнется в конце октября, в квалификации будет по одному матчу
17 июня 2020, 18:43
Календарь квалификации и группового этапа еврокубков сезона-2020/21.
Лига чемпионов-2020/21:
- Предварительный раунд: 8 и 11 августа
- Первый отборочный раунд: 18/19 августа
- Второй отборочный раунд: 25/26 августа
- Третий отборочный раунд: 15/16 сентября
- Раунд плей-офф: 22/23 и 29/30 сентября
- Групповой этап: 20/21 и 27/28 октября, 3/4 и 24/25 ноября, 1/2 и 8/9 декабря.
Лига Европы-2020/21:
- Предварительный раунд: 20 августа
- Первый отборочный раунд: 27 августа
- Второй отборочный раунд: 17 сентября
- Третий отборочный раунд: 24 сентября
- Раунд плей-офф: 1 октября
- Групповой этап: 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, 3 и 10 декабря.
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