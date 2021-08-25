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Португалия обошла Францию в рейтинге УЕФА и заняла пятое место
9 часов назад
24 августа «Бенфика» сыграла вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с «ПСВ» – 0:0. Благодаря победе в первом матче (2:1) она вышла на групповой этап турнира.
Из-за этого успеха «Бенфики» Португалия обогнала Францию в рейтинге УЕФА. Теперь она занимает пятое место. А топ-5 рейтинга выглядит так:
1. Англия – 87,926 балла.
2. Испания – 80,570.
3. Италия – 63,616.
4. Германия – 61,427.
5. Португалия – 44,216.
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