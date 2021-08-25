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#Франция #Лига чемпионов #УЕФА #Бенфика #ПСВ

Португалия обошла Францию в рейтинге УЕФА и заняла пятое место

9 часов назад

24 августа «Бенфика» сыграла вничью в ответном матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с «ПСВ» – 0:0. Благодаря победе в первом матче (2:1) она вышла на групповой этап турнира.

Из-за этого успеха «Бенфики» Португалия обогнала Францию в рейтинге УЕФА. Теперь она занимает пятое место. А топ-5 рейтинга выглядит так:

1. Англия – 87,926 балла.

2. Испания – 80,570.

3. Италия – 63,616.

4. Германия – 61,427.

5. Португалия – 44,216.

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Источник:
официальный сайт УЕФА
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