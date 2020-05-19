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#Александр Кокорин #РПЛ #Зенит #Сочи #УЕФА #Александр Медведев

«Зенит» продлил контракт с Кокориным до конца сезона. Это рекомендации УЕФА

19 мая 2020, 15:36

О продлении контракта, который истекал у форварда в конце мая, рассказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев:

«В соответствии с рекомендациями УЕФА и Ассоциации европейских клубов, с целью доигрывания всех чемпионатов рекомендовано продлить истекающие контракты до конца текущего сезона. Что и сделано в случае с Александром Кокориным. 

Его контракт с «Зенитом» продлен на период доигрывания, как и договор аренды с «Сочи».

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