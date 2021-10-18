Англия проведет ближайший матч без зрителей. УЕФА наказал сборную из-за беспорядков на финале Евро

УЕФА завершил расследование против сборной Англии, начатое после финала чемпионата Европы. По его итогам Англия:

Проведет два матча без зрителей, второй – условно с испытательным сроком на два года.

Заплатит штраф в 100 тысяч евро.

Причиной расследования стали беспорядки на финальном матче, который проводился в Лондоне в июле. Английские фанаты тогда устроили драку с полицией, прорвали ограждение и попали на стадион без билетов. В беспорядках участвовали тысячи человек, но арестованы по итогам меньше 40.

В том матче Англия впервые играла в финале чемпионата Европы и проиграла Италии 0:1.