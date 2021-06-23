Евро-2020
УЕФА
Германия
Венгрия
УЕФА опубликовал свое лого в радужных цветах. После критики из-за своего же запрета такой расцветки на стадионе
6 часов назад
УЕФА выпустил заявление в поддержку ЛГБТ. Он заверил, что приветствует инклюзивность, и еще раз разъяснил позицию по запрету такой расцветки на матче Евро.
Контекст:
- 23 июня в Мюнхене пройдет игра Евро-2020 между Германией и Венгрией.
- За полторы недели до нее в Венгрии приняли закон против пропаганды гомосексуальности. Он фактически запрещает несовершеннолетним доступ к контенту по теме ЛГБТ.
- Закон раскритиковали ЛГБТ-активисты. Тогда мэр Мюнхена обратился в УЕФА, чтобы тот разрешил на стадионе радужную подсветку. Но УЕФА отказал из-за «политического контекста» запроса.
- Позиция УЕФА тоже вызвала резонанс. «Барселона» и «Ювентус» после этого опубликовали свои эмблемы в радужных цветах, а немецкие клубы приготовились включить такую подсветку на своих стадионах.
УЕФА еще после отказа разъяснил, что считает включение подсветки политическим жестом. Теперь он повторил свою позицию: «Запрос был политическим, связанным с приездом Венгрии на стадион во время матча с Германией».
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