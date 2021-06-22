Евро-2020
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#Евро-2020

УЕФА запретил Мюнхену включение радужной подсветки на матче Евро из-за «политического контекста»

час назад

Городской совет Мюнхена запросил у УЕФА включение подсветки в цветах ЛГБТ на матче Евро-2020. Но УЕФА отказал ему, сославшись на «политический контекст» запроса.

  • 23 июня на «Альянц Арене» пройдет матч Евро между Германией и Венгрией.
  • В Венгрии за полторы недели до этого приняли закон против пропаганды гомосексуальности. Он запрещает несовершеннолетним доступ к образовательным материалам, социальной рекламе и другому контенту по теме ЛГБТ.
  • Из-за этого венгерские активисты призвали УЕФА к солидарности с ними. А мэр Мюнхена запросил включение радужной подсветки на стадионе в день матча.

УЕФА в ответ назвал себя «политически и религиозно нейтральной» организацией. Он указал, что этот запрос – прямое сообщение венгерскому правительству. Из-за «политического контекста» Мюнхену отказали.

  • УЕФА предложил взамен альтернативные даты для включения подсветки. Но они не попадают на день матча Евро в Мюнхене.
  • Решение о подсветке согласуется с УЕФА, поскольку это организатор Евро. В Мюнхене кроме матча 23 июня пройдет один четвертьфинал 2 июля.

 

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Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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