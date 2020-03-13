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Турниры Лиги чемпионов и Лиги Европы официально приостановлены
13 марта, 13:22
УЕФА сообщил о приостановке евротурниров из-за коронавируса.
Все что перенесено:
• Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ «Бавария» – «Челси», «Ювентус» – «Лион», «Барселона» – «Наполи» и «Манчестер Сити» – «Реал».
• Все ответные матчи 1/8 ЛЕ.
• Четвертьфинальные матчи Юношеской ЛЧ.
• Жеребьевка четвертьфинальных матчей ЛЧ и ЛЕ.
17 марта по видеоконференции будет проведено совещание членов ассоциации.
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