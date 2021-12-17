Лига наций
УЕФА
КОНМЕБОЛ
Вице-президент УЕФА анонсировал участие южноамериканских сборных в Лиге наций с 2024 года
2 часа назад
Сезон-2022/23 в Лиге наций будет последним в существующем формате. С 2024 года он изменят, рассказал вице-президент УЕФА Збигнев Бонек польскому Meczyki.
- По словам Бонека, УЕФА провело переговоры с Южноамериканской конфедерацией футбола. Все десять сборных Южной Америки включат в розыгрыш Лиги наций – турнир больше не будет только европейским.
- Окончательный формат еще не известен, как и подробности о реформе. Бонек сказал только, что пять сборных попадут в лигу А и еще пять – в лигу В.
По текущему формату в Лиге наций участвуют все 55 сборных Европы. Их делят на четыре лиги (A, B, C, D), в каждой из которой есть группы.
Победа в турнире дает дополнительные возможности для квалификации на крупные турниры – чемпионаты мира и чемпионаты Европы.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые