УЕФА прокомментировал гол Роналду, объяснив отсутствие ВАР влиянием пандемии

В матче квалификации к ЧМ-2022 Сербия сыграла вничью 2:2 с Португалией, а Криштиану Роналду забил гол на последних минутах, который не был засчитан судьями. Они не заметили, что мяч полностью пересек линию ворот.

На матче не было системы ВАР и системы определения гола.

УЕФА объяснился в заявлении: