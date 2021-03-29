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УЕФА прокомментировал гол Роналду, объяснив отсутствие ВАР влиянием пандемии
4 часа назад
В матче квалификации к ЧМ-2022 Сербия сыграла вничью 2:2 с Португалией, а Криштиану Роналду забил гол на последних минутах, который не был засчитан судьями. Они не заметили, что мяч полностью пересек линию ворот.
На матче не было системы ВАР и системы определения гола.
УЕФА объяснился в заявлении:
- УЕФА планировал внедрить ВАР на групповом этапе Лиги Европы с сезона-2020/21 и матчах квалификации к ЧМ-2022.
- Внедрение отложено, так как пандемия коронавируса подействовала на операционные и логистические возможности.
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