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Криштиану Роналду
Португалия
Сербия
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#УЕФА #Криштиану Роналду #Футбол #ЧМ-2022 #Португалия #Сербия

УЕФА прокомментировал гол Роналду, объяснив отсутствие ВАР влиянием пандемии

4 часа назад

В матче квалификации к ЧМ-2022 Сербия сыграла вничью 2:2 с Португалией, а Криштиану Роналду забил гол на последних минутах, который не был засчитан судьями. Они не заметили, что мяч полностью пересек линию ворот.

На матче не было системы ВАР и системы определения гола.

УЕФА объяснился в заявлении:

  • УЕФА планировал внедрить ВАР на групповом этапе Лиги Европы с сезона-2020/21 и матчах квалификации к ЧМ-2022.
  • Внедрение отложено, так как пандемия коронавируса подействовала на операционные и логистические возможности.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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