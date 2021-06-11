Немецкий канал рассказал об отказе России допустить журналиста на матчи Евро. Это связали с репортажем о «Газпроме»
Россия лишила аккредитации немецкого журналиста Роберта Кемпе на чемпионат Европы. Об этом рассказала телерадиокомпания WDR, где работает Кемпе.
- Изначально его допустили до матчей Евро, и УЕФА утвердил аккредитацию. Но в конце мая Россия как одна из хозяек турнира отменила ее.
- Точные причины произошедшего неизвестны. WDR пишет только, что это произошло после «проверки биографических данных».
Канал считает, что лишение аккредитации связано с профессиональной деятельностью Кемпе. Он больше десяти лет работает на WDR, входящей в состав крупнейшего объединения немецких каналов ARD, и рассказывает о связи политики и спорта.
В мае он выпустил фильм о «Газпроме» и его связях с европейским футболом. Это главный акционер «Зенита» и один из спонсоров чемпионата Европы.
Официальных комментариев от российского оргкомитета Евро пока не было. МИД России заявил, что к нему не обращались ни Кемпе, ни WDR.
Это не первый случай перед Евро, когда журналиста не допускают до матчей. Азербайджан отказал в аккредитации российскому журналисту Нобелю Арустамяну из-за посещения Нагорного Карабаха. Но после вмешательства МИД России и УЕФА его все же допустили до матчей.
- WDR пишет, что Кемпе теперь не сможет работать на матчах в России. Значит ли это, что он автоматически не допущен до остальных игр Евро, неизвестно.
- Арустамян объяснял, что если хотя бы один город-хозяин Евро блокирует журналиста, то он автоматически не допускается до работы на всем турнире.