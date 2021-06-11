Немецкий канал рассказал об отказе России допустить журналиста на матчи Евро. Это связали с репортажем о «Газпроме»

Россия лишила аккредитации немецкого журналиста Роберта Кемпе на чемпионат Европы. Об этом рассказала телерадиокомпания WDR, где работает Кемпе.

Изначально его допустили до матчей Евро, и УЕФА утвердил аккредитацию. Но в конце мая Россия как одна из хозяек турнира отменила ее.

Точные причины произошедшего неизвестны. WDR пишет только, что это произошло после «проверки биографических данных».

Канал считает, что лишение аккредитации связано с профессиональной деятельностью Кемпе. Он больше десяти лет работает на WDR, входящей в состав крупнейшего объединения немецких каналов ARD, и рассказывает о связи политики и спорта.

В мае он выпустил фильм о «Газпроме» и его связях с европейским футболом. Это главный акционер «Зенита» и один из спонсоров чемпионата Европы.

Официальных комментариев от российского оргкомитета Евро пока не было. МИД России заявил, что к нему не обращались ни Кемпе, ни WDR.

Это не первый случай перед Евро, когда журналиста не допускают до матчей. Азербайджан отказал в аккредитации российскому журналисту Нобелю Арустамяну из-за посещения Нагорного Карабаха. Но после вмешательства МИД России и УЕФА его все же допустили до матчей.