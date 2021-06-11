Евро-2020
УЕФА
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#Евро-2020 #УЕФА

Немецкий канал рассказал об отказе России допустить журналиста на матчи Евро. Это связали с репортажем о «Газпроме»

вчера, 20:27

Россия лишила аккредитации немецкого журналиста Роберта Кемпе на чемпионат Европы. Об этом рассказала телерадиокомпания WDR, где работает Кемпе.

  • Изначально его допустили до матчей Евро, и УЕФА утвердил аккредитацию. Но в конце мая Россия как одна из хозяек турнира отменила ее.
  • Точные причины произошедшего неизвестны. WDR пишет только, что это произошло после «проверки биографических данных».

Канал считает, что лишение аккредитации связано с профессиональной деятельностью Кемпе. Он больше десяти лет работает на WDR, входящей в состав крупнейшего объединения немецких каналов ARD, и рассказывает о связи политики и спорта.

В мае он выпустил фильм о «Газпроме» и его связях с европейским футболом. Это главный акционер «Зенита» и один из спонсоров чемпионата Европы.

Официальных комментариев от российского оргкомитета Евро пока не было. МИД России заявил, что к нему не обращались ни Кемпе, ни WDR.

Это не первый случай перед Евро, когда журналиста не допускают до матчей. Азербайджан отказал в аккредитации российскому журналисту Нобелю Арустамяну из-за посещения Нагорного Карабаха. Но после вмешательства МИД России и УЕФА его все же допустили до матчей.

  • WDR пишет, что Кемпе теперь не сможет работать на матчах в России. Значит ли это, что он автоматически не допущен до остальных игр Евро, неизвестно.
  • Арустамян объяснял, что если хотя бы один город-хозяин Евро блокирует журналиста, то он автоматически не допускается до работы на всем турнире.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт WDR
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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