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Клубы получат 70 миллионов евро за участие игроков в квалификации Евро и Лиге наций

23 апреля 2020, 20:35

Решение исполкома УЕФА:

  • 676 клубов из 55 национальных ассоциаций получат от 3200 до 630 тысяч евро (общая сумма – 70 млн);
  • 50 млн евро будут распределены между клубами, которые отпускали игроков в 39 сборных, не участвующих в стыковых матчах за выход на Евро;
  • 17,7 млн получат клубы, отпускавшие игроков в 16 сборных, которые участвуют в стыковых матчах;
  • 2,7 млн – клубам, которые отпустят игроков на стыковые матчи.

Еще 130 млн получат клубы, футболисты которых поедут на Евро-2020.

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