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LʼEquipe: УЕФА перенесет Евро на лето 2021 года
12 марта 2020, 18:55
Авторитетный источник сообщает несколько вещей:
- Национальные чемпионаты будут прерваны.
- Лига Европы и Лига чемпионов тоже прерываются.
- Евро-2020 переносится на год, чтобы освободить летние даты для перенесенных матчей чемпионатов.
Есть один нюанс. Чтобы перенести Евро-2020, УЕФА нужна договоренность с ФИФА. В 2021 году планировалось проведение клубного ЧМ в новом формате.
Официальное объявление от УЕФА ожидается 17 марта.
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