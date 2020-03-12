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#Евро-2020 #Футбол #коронавирус #УЕФА

LʼEquipe: УЕФА перенесет Евро на лето 2021 года

12 марта 2020, 18:55

Авторитетный источник сообщает несколько вещей:

  • Национальные чемпионаты будут прерваны.
  • Лига Европы и Лига чемпионов тоже прерываются.
  • Евро-2020 переносится на год, чтобы освободить летние даты для перенесенных матчей чемпионатов.

Есть один нюанс. Чтобы перенести Евро-2020, УЕФА нужна договоренность с ФИФА. В 2021 году планировалось проведение клубного ЧМ в новом формате.

Официальное объявление от УЕФА ожидается 17 марта.

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