УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон

Об это стало известно по итогам видеоконференции с представителями 55 национальных ассоциаций. Если же какое-то соревнование будет отменено, УЕФА разработает для нее план выступлений в еврокубках.

А еще УЕФА представил различные варианты календаря турниров, прерванных из-за пандемии коронавируса.

Решения по темам будут объявлены в четверг.