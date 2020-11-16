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#Александер Чеферин #Футбол #УЕФА

Чеферин отверг идею создания Суперлиги

16 ноября, 12:52

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Marca объяснил, почему проект создания Суперлиги невозможен:

«По мне, о ее создании не может быть и речи. Это мечта двух-трех руководителей, которых не волнует солидарность и не волнует ничто кроме себя. Они наносят вред своим клубам, но, вероятно, еще этого не осознают.

Идея возникла из-за ухода бывшего президента «Барселоны». Думаю, это скорее популистская или политическая идея, чем серьезная».

  • В конце октября экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу заявил, что клуб принял предложение об участии в будущей европейской Суперлиге.
  • Экс-глава ФА Грег Кларк заявлял, что будет бороться против ее создания.
  • Президент Ла Лиги Хавьер Тебас также раскритиковал идею.
  • Директор «Бенфики» Домингуш Оливейра – против Суперлиги.
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