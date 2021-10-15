Спарта
УЕФА
Глазго Рейнджерс
УЕФА не возбудит дело против «Спарты». Инспектор не усмотрел расизма в свисте детей на стадионе
53 минуты назад
УЕФА опубликовал официальное заявление по матчу «Спарты» и «Рейнджерс» в Лиге Европы. Союз отказался от возбуждения дисциплинарного дела.
Он посчитал, что на матче «не было достаточных доказательств расизма или дискриминационного поведения».
- Речь идет об игре, прошедшей в конце сентября. «Спарта» регулярно попадает в расистские скандалы в 2021 году, и из-за одного из них УЕФА закрыл трибуны на один домашний матч Лиги Европы.
- Бан выпал на игру с «Рейнджерс». Но «Спарта» обошла его, воспользовавшись пробелом в правилах, и вместо взрослых фанатов привела на игру 10 тысяч детей. А те во время матча освистали темнокожего игрока «Рейнджерс».
- После игры в пользователи соцсетей выступили с критикой «Спарты». В ответ клуб выпустил заявление и назвал «нелепым» обвинения детей в расизме.
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