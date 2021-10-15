УЕФА не возбудит дело против «Спарты». Инспектор не усмотрел расизма в свисте детей на стадионе

УЕФА опубликовал официальное заявление по матчу «Спарты» и «Рейнджерс» в Лиге Европы. Союз отказался от возбуждения дисциплинарного дела.

Он посчитал, что на матче «не было достаточных доказательств расизма или дискриминационного поведения».