«Спарта» заявила о клевете на детей, болевших за клуб на стадионе. И назвала «нелепым» обвинение их в расизме

«Спарта» выпустила заявление после матча Лиги Европы с «Рейнджерс» (1:0) и осудила клевету на детей, пришедших на трибуны.

«Совершенно невероятно, что после матча мы должны наблюдать, как на невинных детей нападают, и как они сталкиваются с необоснованными обвинениями в расизме. Оскорблять детей в Интернете и в СМИ – недопустимо, безрассудно и нелепо».

Это заявление стало новым событием в череде расистских скандалов с участием «Спарты». Главное о ситуации:

«Спарта» и ее фанаты в 2021 году неоднократно обвинялись в расизме. После одного из скандалов УЕФА обязал клуб закрыть трибуны на домашний матч Лиги Европы.

Бан выпал на игру с «Рейнджерс». Но «Спарта» воспользовалась пробелом в правилах УЕФА и вместо взрослых болельщиков привела на игру более 10 тысяч детей.

В итоге дети во время игры освистывали темнокожего игрока «Рейнджерс» Глена Камара. Это была их реакция на еще один расистский скандал, произошедший на матче в марте 2021 года.

Тогда «Рейнджерс» и «Спарта» тоже играли в Лиге Европы. После матча Камара обвинил игрока «Спарты» в расизме и после матча ударил его. Обоим дали дисквалификацию, игрок «Спарты» из-за бана пропустил чемпионат Европы.

Теперь «Спарта» утверждает, что «Чехию, ее граждан и даже детей» оскорбляют в соцсетях. Отдельно в заявлении критикуется Аамер Анвар, юрист Глена Камара. Тот утверждал, что дети «издевались» над Камара во время матча.

«Спарта» призвала «Рейнджерс» поучаствовать в «прекращении ксенофобной атмосферы», направленной против детей и Чехии.