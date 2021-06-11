Украина
Евро-2020
УЕФА
Украина прикроет надпись «Героям слава» на форме сборной. Поверх нее появится карта страны
вчера, 21:59
УЕФА провел переговоры с украинской ассоциацией футбола (УАФ) по форме сборной на Евро-2020. Она обязана прикрыть надпись «Героям слава» на внутренней стороне маек.
Что происходило с формой:
- 6 июня Украина презентовала форму сборной на чемпионат Европы. На ней появилась карта страны с Крымом, Донецком и Луганском, а также лозунги «Слава Украине» и «Героям слава».
- Из-за этого Россия обратилась в УЕФА. Она посчитала лозунги политическими – это запрещено на турнирах.
- УЕФА обязала убрать «Героям слава», но разрешила оставить карту и «Слава Украине».
- После этого Украина присвоила официальный футбольный статус лозунгам и ввела новый герб УАФ – с картой Украины.
На фоне этого УЕФА и провел новые переговоры с Украиной. Президент УАФ Андрей Павленко написал, что лозунг «Героям слава» на форме для Евро останется, но поверх него разместят карту Украины. Он назвал это «победным компромиссом».
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