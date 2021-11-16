УЕФА закрыл для фанатов «Вест Хэма» трибуну на гостевом матче Лиги Европы из-за беспорядков

УЕФА объявил итоги дисциплинарного разбирательства против «Вест Хэма». Дело открыли после матча с «Генком» 4 ноября.

«Вест Хэм» оштрафован на 30 тысяч евро, а его фанатам запрещено посещение ближайшего гостевого матча Лиги Европы. Запрет выпадает на игру с «Рапидом» 25 ноября.

Во время матча фанаты бросали предметы на поле и устроили беспорядки на трибунах. Также после игры обсуждалось резонансное видео, на котором болельщики клуба распевали антисемитские песни на рейсе в Бельгию. «Вест Хэм» осудил их поведение и пообещал пожизненно запретить им посещение матчей. Но, судя по заявлению, наказание от УЕФА связано не с этим роликом, а с событиями на стадионе.