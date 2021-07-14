В еврокубках впервые сыграны овертаймы после отмены правила выездного гола. Оно действовало 56 лет

Румынский ЧФР прошел боснийский «Борац» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (4:3) Игра перешла в дополнительное время из-за отмены правила выездного гола:

«Борац» в первом матче проиграл гостях 1:3, а в ответном выиграл 2:0. Счет по сумме двух матчей был 3:3.

При правиле выездного гола «Борац» победил бы благодаря мячу, забитому в гостях. Но с этого сезона УЕФА отменил его.

Поэтому игру перевели в дополнительное время при ничьей. ЧФР забил в овертайме и в итоге победил 4:3.

Правило выездного гола ввели в 1965 году в Кубке обладателей кубков, а потом распространили на все турниры УЕФА. С сезона-2021/22 забитые в гостях голы больше не имеют дополнительного значения.