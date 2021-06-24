Почему отменено правило выездного гола спустя 56 лет? Это повлияет на зрелищность? А какие есть альтернативы? Разбираем историческое решение УЕФА
УЕФА решился на серьезное изменение в правилах, которое сопровождало еврокубковые матчи больше 50 лет. Теперь в матчах плей-офф не будет работать правило выездного гола. Начиная с сезона-2021/22, оно отменено.
Что это за правило и когда был введено?
УЕФА ввел его в 1965 году. До этого при одинаковом количестве голов в двух матчах победитель определялся или в дополнительной игре, или при помощи монетки.
Первый способ отнимал слишком много времени и вмешивался в выстроенные за сезон календари. Во втором был только элемент случайности, но не было спортивного принципа.
По правилу выездного гола при равном счете по сумме двух встреч стали считаться голы на выезде. При 2:1 дома и 0:1 в гостях вылетала та команда, которая пропустила гол на выезде. При 1:1 и 2:2 – та, что пропустила больше голов на выезде.
Правило выездного гола УЕФА стал вводить постепенно, чуть позже появилась и серия пенальти. В итоге 50 лет назад правила в еврокубках стали практически теми же, которые мы знаем и сейчас.
Как УЕФА изменил правила?
Что будет теперь?
- При равном счете по сумме двух встреч будут два овертайма по 15 минут.
- Если и там будет зафиксирован равный счет, то назначается серия пенальти.
- Также голы на выезде не будут учитываться при равном количестве очков в группах, если в пункте правил есть личные встречи.
Как УЕФА это объяснил?
Объяснение такое:
«Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды – особенно в стартовых матчах – от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество.
Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени».
Это мнение президента УЕФА Александра Чеферина.
Почему иногда это правило смотрелось абсурдно?
Самый яркий пример – полуфиналы Лиги чемпионов-2002/03. «Милан» и «Интер» угодили в одну пару и играли два матча на одном стадионе. Разница была только в количестве болельщиков. 0:0 было в игре, где хозяином считался «Милан», 1:1, где домашней командой был «Интер». Так «Интер» и вылетел, хотя клубы играли на домашнем для обоих стадионе, да еще и было две ничьи.
В сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавируса пришлось играть некоторые матчи плей-офф на нейтральных стадионах. Например, «Боруссия» М и «Ман Сити» сыграли дважды в Будапеште, как и «Ливерпуль» с «Лейпцигом», а «Порту» и «Челси» – два раза в Севилье. Один и тот же стадион, нейтральные поля, но правило выездного гола все равно действовало, хоть и не стало решающим.
Теперь так будет везде?
Правила распространяются на матчи еврокубков. Нигде не сказано о том, что кубковые соревнования в разных странах также должны перейти на отмену выездного гола (да и не везде есть двухматчевые противостояния). Скорее всего, в странах решения будут приниматься самостоятельно.
Например, в России в Кубке тоже нет двухраундовых стадий, но они были в стыковых матчах между командами РПЛ и ФНЛ. И там действовало правило выездного гола. Интересно, как будет в сезоне-2021/22.
Почему его отмена не до конца ставит клубы в равное положение?
Кто больше забил голов, тот и выиграл, если равенство – серия пенальти. Тут принцип понятен. Формально теперь он наиболее близок к справедливости. Но не до конца.
При равенстве за 90+90 минут назначается дополнительное время, но проходить этот 30-минутный овертайм будет на поле соперника, который в ответном матче играет дома. Здесь условия уже не выглядят равными, если УЕФА стремится именно к равенству.
А к чему еще может стремиться УЕФА?
В комментариях в соцсетях нередко встречается предположение о коммерческой причине отмены правила выездного гола. Так наверняка увеличится количество овертаймов, а значит, будет больше слотов для рекламы в телетрансляциях и на стадионах.
И так ясно, что футбол – прежде всего, бизнес.
Чего боятся фанаты?
Футбол может стать более закрытым, в нем увеличится количество овертаймов. Команды еще больше будут бояться пропускать голы, чтобы не пришлось лихорадочно отыгрываться. При двух ничьих команды не станут рисковать, хотя при правиле выездного гола если в первом матче было 0:0, а во втором стало 1:1, то отыгрываться вынуждена домашняя команда.
Пока все это догадки. Многое будет понятно по первому сезону после отмены правила.
Почему именно сейчас оно мало что изменит?
- Сколько зрителей было на матчах плей-офф ЛЧ за исключением финала? Ноль.
- Сколько зрителей было на матчах плей-офф ЛЕ за исключением финала и игр в Краснодаре, Киеве и Праге? Ноль.
В период пандемии коронавируса преимущество своего поля в плей-офф еврокубков перестало быть настолько значимым. Когда люди вернутся на трибуны – с учетом новых волн коронавируса и медленного темпа вакцинации – неясно. Когда трибуны будут полностью заполнены везде – слишком сложный вопрос.
А есть ли вообще альтернатива?
Даже за последние 20 лет уже были разные правила.
- Например, правило золотого гола, когда в овертайме команда, забившая первой, побеждала в матче.
- Или правило серебряного гола, когда в овертайме команда, забившая первой, побеждала, если до конца тайма не пропускала (или забивала за 15-минутный тайм больше чем соперник).
- В некоторых соревнованиях серия пенальти назначается без дополнительного времени. Например, в английском Суперкубке.
- В МЛС вообще вместо пенальти раньше практиковали выходы один на один для повышения зрелищности.
Все это больше подходило к одноматчевым противостояниям в плей-офф или финалам. Наиболее справедливый метод так пока и не выбран, так что популярность комбинации овертайм+пенальти остается до сих пор.