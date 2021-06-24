Почему отменено правило выездного гола спустя 56 лет? Это повлияет на зрелищность? А какие есть альтернативы? Разбираем историческое решение УЕФА

УЕФА решился на серьезное изменение в правилах, которое сопровождало еврокубковые матчи больше 50 лет. Теперь в матчах плей-офф не будет работать правило выездного гола. Начиная с сезона-2021/22, оно отменено.

Что это за правило и когда был введено?

УЕФА ввел его в 1965 году. До этого при одинаковом количестве голов в двух матчах победитель определялся или в дополнительной игре, или при помощи монетки.

Первый способ отнимал слишком много времени и вмешивался в выстроенные за сезон календари. Во втором был только элемент случайности, но не было спортивного принципа.

По правилу выездного гола при равном счете по сумме двух встреч стали считаться голы на выезде. При 2:1 дома и 0:1 в гостях вылетала та команда, которая пропустила гол на выезде. При 1:1 и 2:2 – та, что пропустила больше голов на выезде.

Правило выездного гола УЕФА стал вводить постепенно, чуть позже появилась и серия пенальти. В итоге 50 лет назад правила в еврокубках стали практически теми же, которые мы знаем и сейчас.