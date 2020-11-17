Матч Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса

Заявление на сайте Федерации футбола Украины: УЕФА и Швейцария готовы к матчу. Игра отменена из-за ситуации внутри сборной Украины – там заразились и футболисты, и члены тренерского штаба.

17 ноября стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой. Макаренко, Соболь и Резник находятся на самоизоляции.

Ковид больно бьет по украинскому футболу:

В октябре перед товарищеским матчем с Францией у сборной остался один здоровый вратарь. Заявили даже Шовковского.

На матч с «Барсой» не полетели 13 игроков основы киевского «Динамо». На воротах стоял парень, для которого это был всего лишь второй матч за взрослую команду.

Украина получила техническое поражение от Швейцарии. И вылетела в дивизион B Лиги наций