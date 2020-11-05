Руслан Нещерет
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18-летний вратарь «Динамо» сделал 12 сейвов в матче с «Барсой». Это его вторая игра за основу
05 ноября, 01:35
Киевское «Динамо» проиграло «Барселоне». Так складывался этот матч.
У «Динамо» на этот матч не полетели 13 игроков основы из-за коронавируса. В воротах стоял 18-летний Руслан Нещерет. Для него это был второй матч за взрослое «Динамо» – и в нем сделал 12 сейвов.
Еще по теме молодежи: на поле с самого начала появились три 18-летних игрока и три 20-летних.
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