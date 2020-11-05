Руслан Нещерет
Лига чемпионов
Футбол
Барселона
Динамо К
Поделиться:
Комментарии:
0
#Руслан Нещерет #Футбол #Лига чемпионов #Барселона #Динамо К

18-летний вратарь «Динамо» сделал 12 сейвов в матче с «Барсой». Это его вторая игра за основу

05 ноября, 01:35

Киевское «Динамо» проиграло «Барселоне». Так складывался этот матч.

Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 5
Пике 65
2:1
Матч завершен
Динамо
Киев
Цыганков 75

У «Динамо» на этот матч не полетели 13 игроков основы из-за коронавируса. В воротах стоял 18-летний Руслан Нещерет. Для него это был второй матч за взрослое «Динамо» – и в нем сделал 12 сейвов.

Еще по теме молодежи: на поле с самого начала появились три 18-летних игрока и три 20-летних.

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Руслан Нещерет
#Футбол
#Лига чемпионов
#Барселона
#Динамо К