УЕФА выступил против создания Суперлиги. Он обещал наказать клубы и игроков, которые поучаствуют в создании турнира

В последние дни европейские медиа активно обсуждают идею создания Суперлиги. Что известно сейчас:

УЕФА уже ответил на этот момент вот заявление в нескольких пунктах:

1. УЕФА объединится с федерациями футбола Англии, Испании и Италии, чтобы предотвратить проект.

2. «УЕФА и шесть федераций, соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные».

3. УЕФА называет Суперлигу «упорным корыстным интересом группы людей».