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УЕФА выступил против создания Суперлиги. Он обещал наказать клубы и игроков, которые поучаствуют в создании турнира
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В последние дни европейские медиа активно обсуждают идею создания Суперлиги. Что известно сейчас:
- The New York Times пишет, что за это проголосовали «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».
- Немецкие и французские клубы отказались.
УЕФА уже ответил на этот момент вот заявление в нескольких пунктах:
1. УЕФА объединится с федерациями футбола Англии, Испании и Италии, чтобы предотвратить проект.
2. «УЕФА и шесть федераций, соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные сборные».
3. УЕФА называет Суперлигу «упорным корыстным интересом группы людей».
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