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УЕФА утвердил правило пяти замен на Евро-2020 и отменил ограничение на зрителей в своих соревнованиях
час назад
УЕФА опубликовал итоги заседания исполнительного комитета:
- Правило пяти замен, введенное из-за коронавируса, продлили. УЕФА считает, что последствия пандемии по-прежнему влияют на календари, поэтому правило нужно сохранить. Их разрешат на чемпионате Европы летом 2021-го и в матчах Лиги наций в октябре 2021-го и марте 2022-го.
- Ограничения на заполнение стадионов отменили. С октября УЕФА допускал не больше 30% болельщиков на свои соревнования, но теперь признал, что страны находятся на разных этапах борьбы с пандемией. Поэтому местные власти могут сами решать, сколько болельщиков допускать на стадионы.
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