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Россия после побед «Спартака» и «Зенита» поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА
01 октября, 09:27
В Европе завершились вторые туры еврокубковых матчей. После них Россия в общей таблице коэффициентов УЕФА поднялась на одну строчку, обойдя Шотландию.
- Два российских клуба выиграли свои матчи («Спартак» и «Зенит»), один проиграл («Локомотив»).
- Такие результаты добавили России дав балла (или 0,4 зачетных очка) в общую таблицу коэффициентов.
- С учетом поражений «Рейнджерс» и «Селтика» Россия обошла Шотландию, которая занимала девятое место. Теперь у России 31,682 балла, у Шотландии 31,300.
Речь идет пока только о текущем рейтинге. Итоговый сезонный результат рассчитывается по выступлению всех команд страны в еврокубках. В прошлом сезоне Россия заняла в таблице восьмое место.
Итоговые результаты за сезон влияют на число команд, которое страна заявляет в еврокубки. Чем выше коэффициент, тем больше команд. Лидер рейтинга Англия заявила на текущий евросезон семь команд.
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