Венгрия
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#Венгрия #Евро-2020 #УЕФА

Венгрия проведет два матча без зрителей из-за поведения своих болельщиков на Евро

09 июля, 20:43

УЕФА опубликовал решение по расследованию после матчей Венгрии на Евро-2020. Ее болельщиков подозревали в дискриминационных действиях. В итоге:

  • Венгрия заплатит штраф 100 тысяч евро.
  • Проведет два следующих домашних матча без зрителей. Еще один матч без зрителей – условно с испытательным сроком на 2 года.
  • На этих играх она разместит баннер с надписью EqualGame (равная игра) и логотипом УЕФА.

УЕФА не рассказал подробности о нарушениях и только сослался на статью 14.2 своего кодекса. В ней говорится о запрете на любые действия, оскорбляющие человеческое достоинство.

Венгрия сыграла три матча на Евро: против Португалии, Франции и Германии. Известно, что во время матча с Францией венгерские болельщики свистели, когда Н’Голо Канте и Поль Погба касались мяча. А на игре с Германией они повернулись к полю спиной во время исполнения немецкого гимна.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт УЕФА
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