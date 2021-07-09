Венгрия
Евро-2020
УЕФА
Венгрия проведет два матча без зрителей из-за поведения своих болельщиков на Евро
09 июля, 20:43
УЕФА опубликовал решение по расследованию после матчей Венгрии на Евро-2020. Ее болельщиков подозревали в дискриминационных действиях. В итоге:
- Венгрия заплатит штраф 100 тысяч евро.
- Проведет два следующих домашних матча без зрителей. Еще один матч без зрителей – условно с испытательным сроком на 2 года.
- На этих играх она разместит баннер с надписью EqualGame (равная игра) и логотипом УЕФА.
УЕФА не рассказал подробности о нарушениях и только сослался на статью 14.2 своего кодекса. В ней говорится о запрете на любые действия, оскорбляющие человеческое достоинство.
Венгрия сыграла три матча на Евро: против Португалии, Франции и Германии. Известно, что во время матча с Францией венгерские болельщики свистели, когда Н’Голо Канте и Поль Погба касались мяча. А на игре с Германией они повернулись к полю спиной во время исполнения немецкого гимна.
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