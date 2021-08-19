Приз лучшему тренеру сезона от УЕФА получит Гвардиола, Тухель или Манчини

УЕФА опубликовал тройку финалистов среди претендентов на награду лучшему тренеру сезона.

УЕФА объявит победителя 26 августа во время жеребьевки группового этапа ЛЧ-2021/22. На ней узнает своих соперников и российский клуб – «Зенит».