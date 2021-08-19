УЕФА
Поделиться:
Комментарии:
0
#УЕФА

Приз лучшему тренеру сезона от УЕФА получит Гвардиола, Тухель или Манчини

2 часа назад

УЕФА опубликовал тройку финалистов среди претендентов на награду лучшему тренеру сезона.

УЕФА объявит победителя 26 августа во время жеребьевки группового этапа ЛЧ-2021/22. На ней узнает своих соперников и российский клуб – «Зенит».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
Еще по теме
Вайб современного «Челси»: Тухель обыграл команду пятой лиги 13:0 – и сразу разобрал с ней ее ошибки
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
Гвардиола и политика: выступает за независимость Каталонии, призывает к извинениям перед чернокожими
До сборной Италии Манчини провалился в «Зените». 100 млн расходов, критика игроков и фраза «это вообще не тренер» от Дзюбы
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#УЕФА