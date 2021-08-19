УЕФА
Приз лучшему тренеру сезона от УЕФА получит Гвардиола, Тухель или Манчини
2 часа назад
УЕФА опубликовал тройку финалистов среди претендентов на награду лучшему тренеру сезона.
- Чемпион Англии Хосеп Гвардиола («Ман Сити»)
- Победитель Лиги чемпионов Томас Тухель («Челси»)
- Чемпион Европы Роберто Манчини (сборная Италии)
УЕФА объявит победителя 26 августа во время жеребьевки группового этапа ЛЧ-2021/22. На ней узнает своих соперников и российский клуб – «Зенит».
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