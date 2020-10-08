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#Лига чемпионов #Футбол #Лига Европы #УЕФА

Как УЕФА распределит доходы от выступлений в этой ЛЧ

08 октября, 09:57

Схема распределения доходов УЕФА на ЛЧ-2020/21, важнейшие моменты:

💰 Между участниками раунда плей-офф будут распределены 30 млн евро. Каждый вылетевший клуб получит фиксированную выплату в 5 млн.

💰 Все клубы, которые сыграют в ЛЧ, получат в сумме 1,95 млрд евро. Каждая команда, добравшаяся до группового этапа, получит 15,25 млн евро (14,5 млн – начальная выплата; 0,75 – дополнительная).

💰 На групповом этапе фигурируют такие суммы: за победу участник получает 2,7 млн евро, за ничью – 0,9.

💰 За выход в 1/8 финала УЕФА даст по 9,5 млн евро; за выход в четвертьфинал – по 10,5; в полуфинал – по 15 млн. Победитель Лиги чемпионов получит еще 4 млн евро.

💰 «Бавария» и «Севилья», сыгравшие в Суперкубке УЕФА, получили по 3,5 млн евро. Первым за победу прилетел еще миллион.

💰 Еще одна часть выплат, основанная на рейтинге выступлений за последние 10 лет. Общая сумма – 585 млн евро – разбита на доли по 1,108 млн евро. Следующая позиция - две доли, и так далее. Клуб с наивысшим рейтингом получит 32 доли (35,46 млн евро).

💰 Существует маркетинговый пул в 292 млн евро, который будет распределен согласно удельному весу каждого телерынка, представленного участниками ЛЧ (начиная с группового этапа), а потом распределена между клубами, представляющими определенную ассоциацию.

а) Половина суммы, которая соответствует ценности каждого телерынка, будет поделена между клубами в зависимости от результатов в предыдущем национальном чемпионате.

официальный сайт УЕФА

Победители ЛЧ и ЛЕ, которые вышли в Лигу чемпионов не через национальные чемпионаты, из этой суммы не получат ничего.

б) Вторая половина делится по сыгранным матчам в ЛЧ в сезоне-2019/20.

в) Клуб, который вылетает из раунда плей-офф, получает 10% от доли маркетингового пула этой ассоциации.

 

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