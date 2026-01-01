УЕФА

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Спортивная организация, управляющая футболом в Европе
Дата основания
15 июня 1954 г.
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Как Санкт-Петербург готовился к финалу Лиги чемпионов – и что будет с затратами после его потери: 650 волонтеров, 600 млн бюджета, миллиардная аудитория
#Газпром Арена
Сколько денег приносит Лига конференций УЕФА и как ее экономика отличается от Лиги Европы и Лиги чемпионов
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#Лига конференций УЕФА
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УЕФА не допустит российские клубы до еврокубков в сезоне-2022/23, Россия отстранена от выступлений в Лиге наций
#УЕФА
УЕФА подал в суд на пиццерию маленького немецкого города – из-за блюда «Лига шампиньонов» 🍕
#УЕФА
УЕФА запретил «Аяксу» изображение трех птичек на форме в честь песни Боба Марли. Эх, ну почему? 😕
#Аякс
Почему отменено правило выездного гола спустя 56 лет? Это повлияет на зрелищность? А какие есть альтернативы? Разбираем историческое решение УЕФА
#УЕФА
Логотип Евро-2020. У каждого города своя версия, а их все скрепляет мост. Год после пандемии не перерисовывался – это очень дорого
#Евро-2020
Суперлига не злодеи. УЕФА сам виноват. Все это нормально
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#Суперлига
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Соцсети главных организаций спорта (от АПЛ до ФИФА) замолчат на несколько дней – это акция против расизма. От России – сборная и РФС
#АПЛ
В Турции локдаун до 17 мая, а финал Лиги чемпионов через двенадцать дней после. Никто не знает, как быть и будет ли вообще он там
#Лига чемпионов
Президент Суперлиги дал первое интервью после создания турнира. Рассказал о «спасении футбола» и кризисе индустрии
#Суперлига
Важное про деньги за Суперлигу. Простой участник получит в разы больше победителя ЛЧ, доход получат даже клубы вне лиги
#Суперлига
Война УЕФА и топ-клубов уже не шутка. Суперлига будет, глава – Перес, а чиновники угрожают всем баном
#Суперлига
Кубок Лиги чемпионов сделали отец и сын. Они подгоняли сроки под свадебное путешествие и макет под вкусы всех наций
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#Лига чемпионов
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Кубок Лиги чемпионов уже 11 лет гравирует один человек. Он работает в полной тишине и совсем не общается с игроками
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#УЕФА
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Лига наций при пандемии: итог матча может решить жребий, а судья – быть из страны одной из сборных
#Лига наций
«Ман Сити» ловко выиграл апелляцию и отменил бан от УЕФА. Везде хештег #RIPFFP
#Манчестер Сити
Мы не знаем, что за человек – президент УЕФА. Вот истории о нем: солдат, интроверт, кум владельца «Ювентуса»
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#Александер Чеферин
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