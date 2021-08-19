Месси и Роналду снова не попали в тройку лучших игроков сезона от УЕФА. Победит игрок «Челси» или «Ман Сити»

УЕФА определил тройку лучших игроков сезона, а победителя объявит 26 августа во время жеребьевки группового этапа ЛЧ-2021/22.

Номинанты:

Лионель Месси и Криштиану Роналду второй сезон подряд не попадают в тройку. Месси занял четвертое место, Роналду – девятое.