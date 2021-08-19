УЕФА
Месси и Роналду снова не попали в тройку лучших игроков сезона от УЕФА. Победит игрок «Челси» или «Ман Сити»
час назад
УЕФА определил тройку лучших игроков сезона, а победителя объявит 26 августа во время жеребьевки группового этапа ЛЧ-2021/22.
Номинанты:
- Жоржиньо («Челси»)
- Нголо Канте («Челси»)
- Кевин Де Брюйне («Ман Сити»)
Лионель Месси и Криштиану Роналду второй сезон подряд не попадают в тройку. Месси занял четвертое место, Роналду – девятое.
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