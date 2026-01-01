Олеся Курочкина

Дата рождения
6 сентября 1983 г.
Достижения
6-кратная чемпионка России
Лента
Материалы
Материалы
Самый быстрый гол в истории забила русская футболистка в 38 лет. Она играла в финале Кубка УЕФА и хочет стать учителем физкультуры
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#Олеся Курочкина
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