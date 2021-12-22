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женский футбол
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женский футбол
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Футбол
20-летняя футболистка сборной России перешла в «Челси» из «Локомотива»
#Локомотив
22 декабря 2021, 16:20
Футбол
Женская сборная Англии по футболу забила Латвии 20 голов. За два матча она 121 раз пробила по воротам
#женский футбол
01 декабря 2021, 10:40
Олимпиада 2020
⚽️ Пустовойтова назначена главным арбитром на женский финал Олимпиады-2020
#Анастасия Пустовойтова
03 августа 2021, 19:34
Футбол
УЕФА перенес женский Евро-2021 на 2022 год
#женский футбол
23 апреля 2020, 16:08
Футбол
Женский футбол под угрозой исчезновения из-за пандемии коронавируса
#женский футбол
17 апреля 2020, 12:30
Футбол
У кого из российских клубов теперь есть женская команда
#женский футбол
07 февраля 2020, 10:09
Футбол
Женская сборная Китая закрыта на карантин в Австралии из-за коронавируса
#Австралия
29 января 2020, 16:25
Футбол
Футболистку сборной Ямайки убили ножом. Девушка поспорила из-за телефона
#Тарания Кларк
01 ноября 2019, 23:14
Футбол
ООН посчитал: один Месси зарабатывает в два раза больше, чем 1693 футболисток
#женский футбол
24 июня 2019, 18:28
Футбол
Бразильянка Формига сыграла на семи ЧМ по футболу. А еще – на всех Олимпиадах
#женский футбол
09 июня 2019, 19:01