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#Локомотив #Челси #женский футбол

20-летняя футболистка сборной России перешла в «Челси» из «Локомотива»

2 часа назад

Алсу Абдуллина – 20-летняя футболистка сборной России. В прошедшем сезоне она играла за «Локомотив» (на позиции защитника), за который провела 30 матчей. В них она забила 5 голов и отдала 5 ассистов. Абдуллина выступала за «Локомотив» с 2020-го.

В составе команды она стала чемпионкой России, выиграла Суперкубок и Кубок России. Сейчас она перешла в «Челси». Этот переход Абдуллина прокомментировала так:

«Когда мой агент сообщил мне, что есть заинтересованность от «Челси», я не сразу в это поверила, и не верила, пока не пришло подтверждение. Конечно, была счастлива, ведь это была моя цель, мечта с большой буквы.

Безусловно, это и перемены, и новый вызов, но я очень горда стать частью такой команды, тренироваться и играть среди лучших.

Я рассчитываю, что этот опыт позволит мне и дальше развиваться в футболе, и постараюсь быть максимально полезной, чтобы помочь моей команде выиграть как можно больше трофеев».

Абдуллина подписала контракт с «Челси» до лета-2024. Она будет играть за команду с января 2022 года.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал сборной России
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