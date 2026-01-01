женский футбол

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Спортсменки в Англии недовольны белой формой на футбольном Евро и теннисном «Уимблдоне»: считают ее непрактичной во время менструации
#Англия
Футболистка врезалась в фаната, который выбежал на поле и достал телефон. Даже получила за это карточку
#Сэм Керр
Самый быстрый гол в истории забила русская футболистка в 38 лет. Она играла в финале Кубка УЕФА и хочет стать учителем физкультуры
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#Олеся Курочкина
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Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
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#Пейдж Уильямс
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Первая женщина-судья в Германии. Работала в полиции, ссорилась с Гвардиолой и бесила игроков
#Бибиана Штайнхаус
🦜 Попугай Пеле прервал тренировку Бразилии. Посидел на плече защитника, испугался мяча и улетел
#женский футбол
«Я выбью эту дверь». Девушка будет играть за мужскую команду из родного города
#Юки Нагасато
Как живет девушка-судья. Интервью про путешествия в 40 стран, гонорары в 7,5 тысяч и подкат от игрока во время матча
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#Сабина Валиева
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Девушка без руки успешно играет в футбол, вдохновляет детей и называет каждого человека уникальным
#Карсон Пикетт
Тебе 41. Ты забиваешь в Лиге чемпионов, ставишь рекорды и агитируешь за женский футбол
#Формига
Как американки праздновали очередную победу на ЧМ: алкоголь, откровенные танцы, песни
#США
На самом деле женский ЧМ очень популярен. Билеты на финал раскупили за полчаса
#ЧМ-2019 (футбол, женщины)
Морган изобразила чаепитие во время празднования. Ее сразу назвали королевой Англии
#Алекс Морган
«Я не пойду в сраный Белый дом». Лидер женской сборной США поругалась с Трампом
#Меган Рапино
Невилл необычно тренирует женскую сборную Англии. Странные методы, которые все обожают
#Фил Невилл
Лучший бомбардир в истории ЧМ: выросла в нищете, гоняла мяч с парнями, теперь ее называют «Пеле в юбке»
#Марта
Кэйхилл дрался с угловым флажком, когда забивал голы. Его празднование повторила лучшая футболистка Австралии
#Сэм Керр
Лучшая футболистка мира продолжает собирать награды. И до сих пор бойкотирует ЧМ
#Ада Хегерберг
Футболистка тренируется на шестом месяце беременности. Ранее она перенесла выкидыш и хочет помочь др...
#Сидни Леруа Дуайер
#Сидни Леруа Дуайер