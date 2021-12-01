Женская сборная Англии по футболу забила Латвии 20 голов. За два матча она 121 раз пробила по воротам

Игра проходила в рамках отбора к ЧМ-2023. Счет – 20:0. Одна футболистка сделала покер, еще три – по хет-трику.

Это рекорд среди всех английских сборных. Предыдущий рекорд женской сборной – победа над Венгрией в 2005 году со счетом 13:0.

За две игры против Латвии Англия нанесла 121 удар и не допустила ни одного удара по своим воротам.