женский футбол
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#женский футбол

Женская сборная Англии по футболу забила Латвии 20 голов. За два матча она 121 раз пробила по воротам

8 часов назад

Игра проходила в рамках отбора к ЧМ-2023. Счет – 20:0. Одна футболистка сделала покер, еще три – по хет-трику.

Это рекорд среди всех английских сборных. Предыдущий рекорд женской сборной – победа над Венгрией в 2005 году со счетом 13:0.

За две игры против Латвии Англия нанесла 121 удар и не допустила ни одного удара по своим воротам.

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Источник:
Opta
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