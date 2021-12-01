женский футбол
Женская сборная Англии по футболу забила Латвии 20 голов. За два матча она 121 раз пробила по воротам
8 часов назад
Игра проходила в рамках отбора к ЧМ-2023. Счет – 20:0. Одна футболистка сделала покер, еще три – по хет-трику.
Это рекорд среди всех английских сборных. Предыдущий рекорд женской сборной – победа над Венгрией в 2005 году со счетом 13:0.
За две игры против Латвии Англия нанесла 121 удар и не допустила ни одного удара по своим воротам.
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