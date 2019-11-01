Тарания Кларк
женский футбол
Ямайка
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#Тарания Кларк #женский футбол #Ямайка

Футболистку сборной Ямайки убили ножом. Девушка поспорила из-за телефона

01 ноября 2019, 23:14

В Кингстоне была убита 20-летняя футболистка футбольного клуба «Уотерхаус» и сборной Ямайки Тарания Кларк. Девушка сцепилась с неизвестной женщиной из-за мобильного телефона, после чего получила удар ножом.

Кларк доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Глава Федерации футбола Ямайки Майкл Рикеттс уже выступил на тему трагедии.

«Я глубоко опечален смертью госпожи Кларк. Она была молода и совсем недавно начала играть за сборную нашей страны. Я обещаю, что мы окажем полную поддержку ее родным и близким в этот трудный час», – сказал Рикеттс.

Полицейский департамент Кингстона уже заявил, что подозреваемая задержана и допрошена. В целях ее безопасности и безопасности ее близких имя женщины не раскрывается.

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