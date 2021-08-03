⚽️ Пустовойтова назначена главным арбитром на женский финал Олимпиады-2020

Анастасия Пустовойтова – главный арбитр матча Канады и Швеции. Финал Олимпиады-2020 пройдет 6 августа. В этом же матче будет работать ассистент арбитра Екатерина Курочкина.

До этого Пустовойтова и Курочкина работали на матче Японии и Великобритании. Пустовойтовой 40 лет. Ранее она была профессиональной футболисткой.

В апреле 2021 года Пустовойтова стала первой женщиной, которая отработала матч ФНЛ. Она была резервным арбитром на матче РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом».