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Кубок мира по биатлону
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Кубок мира по биатлону
Инфо
Серия крупнейших кубковых международных соревнований в мужском и женском биатлоне
Факт
С сезона-2017/18 не проводится в России
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Биатлон
Россия взяла серебро в женской биатлонной эстафете, хотя Казакевич ушла на три штрафных круга 🥈
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Латыпов стал 25-м в масс-старте на Кубке мира по биатлону. Он проиграл более четырех минут
#Эдуард Латыпов
Биатлон
🥇🥉Бабиков выиграл индивидуальную гонку в Антхольце, он – запасной в составе России на Олимпиаду. Халили финишировал третьим
#Антон Бабиков
Биатлон
Россия выиграла золото в мужской эстафете на Кубке мира по биатлону 🥇
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
У России в мужском биатлоне не будет максимальной квоты на Олимпиаде – поедут пять человек вместо шести
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Фийон-Майе выиграл спринт в Рупольдинге, лучшим из россиян стал Цветков – финишировал 21-м
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Логинов стал пятым в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Он лидировал перед четвертой стрельбой
#Александр Логинов
Биатлон
Нигматуллина не пробежала штрафной круг на Кубке мира и объяснила это «субъективной оценкой ситуации»
#Ульяна Кайшева
Биатлон
🥇 Логинов выиграл гонку в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
#Александр Логинов
Биатлон
Биатлонист Латыпов сдал положительный тест на коронавирус. До старта Олимпиады-2022 остается меньше месяца
#Эдуард Латыпов
Биатлон
Латыпов занял второе место в гонке преследования во Франции. Он выиграл 0,1 секунды у Кристиансена, который стал третьим
#Эдуард Латыпов
Биатлон
🥈 Латыпов взял серебро в спринте на Кубке мира. Первым стал Йоханнес Бе
#Эдуард Латыпов
Биатлон
Россия выиграла бронзу в мужской эстафете по биатлону, Томшин зашел на круг
#Россия (биатлон)
Биатлон
Сборная России сняла Гараничева с Кубка мира по биатлону. Он опоздал на старт из-за забытых палок
#Евгений Гараничев
Биатлон
Определен состав мужской сборной России на первые этапы Кубка мира по биатлону
#Кубок мира по биатлону
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Биатлон
Хофер победил в спринте на этапе Кубка мира. Лучшим из сборной России стал Гараничев – он 11-й
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Женская сборная России по биатлону потеряла максимальную квоту на Кубке мира
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Экхофф победила в спринте на этапе Кубка мира в Чехии. Биатлонисток из России нет в топ-20
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Сборная России по биатлону взяла серебро в мужской эстафете на этапе Кубка мира
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
Женская сборная России выиграла эстафету на Кубке мира по биатлону
#Биатлон
Биатлон
Сборная России взяла бронзу в эстафете по биатлону
#Биатлон
Биатлон
У биатлониста Бабикова подтвержден коронавирус. Сборная России изолирована до следующих тестов
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
В сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Команда изолирована
#коронавирус
Биатлон
Биатлонная сборная России поехала на этап Кубка мира в Норвегию на машинах. Ей не организовали рейс самолетом
#Биатлон