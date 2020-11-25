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Валерий Польховский
Дмитрий Губерниев
Сборная России (биатлон)
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В сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Команда изолирована
час назад
Международный союз биатлонистов написал, что заболевшие выявлены в трех командах. Россия, Латвия, Молдавия – пострадавшие сборные.
Главный тренер сборной России Валерий Польховский подтвердил случаи заражения. Команда изолирована до утра. Дальше будет принято решение о дальнейших действиях.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пишет, что коронавирус выявлен у одного спортсмена и трех членов персонала сборной.
Прямо сейчас сборная России по биатлону находится в Финляндии. В финском Контиолахти 28 ноября планируется открытие кубкового сезона.
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