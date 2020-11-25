коронавирус
Кубок мира по биатлону
Биатлон
Валерий Польховский
Дмитрий Губерниев
Сборная России (биатлон)
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#коронавирус #Биатлон #Валерий Польховский #Дмитрий Губерниев #Кубок мира по биатлону #Сборная России (биатлон)

В сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Команда изолирована

час назад

Международный союз биатлонистов написал, что заболевшие выявлены в трех командах. Россия, Латвия, Молдавия – пострадавшие сборные.

Главный тренер сборной России Валерий Польховский подтвердил случаи заражения. Команда изолирована до утра. Дальше будет принято решение о дальнейших действиях.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пишет, что коронавирус выявлен у одного спортсмена и трех членов персонала сборной.

Прямо сейчас сборная России по биатлону находится в Финляндии. В финском Контиолахти 28 ноября планируется открытие кубкового сезона.

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