В сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Команда изолирована

Главный тренер сборной России Валерий Польховский подтвердил случаи заражения. Команда изолирована до утра. Дальше будет принято решение о дальнейших действиях.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев пишет, что коронавирус выявлен у одного спортсмена и трех членов персонала сборной.

Прямо сейчас сборная России по биатлону находится в Финляндии. В финском Контиолахти 28 ноября планируется открытие кубкового сезона.