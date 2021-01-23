Сборная России взяла бронзу в эстафете по биатлону

Мужская сборная России выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Первое место заняла Франция, второе – Норвегия.

Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов – все они бежали за сборную в Антхольце.

За сутки до этого Александр Логинов стал первым в индивидуальной гонке. 10 января сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Логинов выиграл индивидуальную гонку, не промахнувшись ни разу