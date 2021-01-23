Биатлон
Кубок мира по биатлону
Александр Логинов
Антон Бабиков
Эдуард Латыпов
Матвей Елисеев
#Биатлон #Александр Логинов #Биатлон #Кубок мира по биатлону #Антон Бабиков #Матвей Елисеев #Эдуард Латыпов
Сборная России взяла бронзу в эстафете по биатлону
4 часа назад
Мужская сборная России выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира по биатлону. Первое место заняла Франция, второе – Норвегия.
Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов – все они бежали за сборную в Антхольце.
За сутки до этого Александр Логинов стал первым в индивидуальной гонке. 10 января сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Логинов выиграл индивидуальную гонку, не промахнувшись ни разу
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые