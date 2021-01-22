Александр Логинов
Биатлон
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#Александр Логинов #Биатлон

Логинов выиграл индивидуальную гонку, не промахнувшись ни разу

2 часа назад

Александр Логинов опередил норвежца Лагрейда на 58 секунд (два промаха) и Фийона-Майе – на минуту и десять секунд (два промаха).

  • Ближайшим биатлонистом без промахов стал Лукас Хофер – он занял четвертое место и отстал от Логинова на минуту и десять секунд. Фийон-Майе опередил его на 0,1 секунды.
  • Ближайший из россиян к Логинову – Евгений Гараничев на 14-м месте (+2.11,2, два промаха).
  • Для Логинова это третья победа в карьере и 13-я медаль на этапах Кубка мира.
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