Логинов выиграл индивидуальную гонку, не промахнувшись ни разу

Александр Логинов опередил норвежца Лагрейда на 58 секунд (два промаха) и Фийона-Майе – на минуту и десять секунд (два промаха).

Ближайшим биатлонистом без промахов стал Лукас Хофер – он занял четвертое место и отстал от Логинова на минуту и десять секунд. Фийон-Майе опередил его на 0,1 секунды.

Ближайший из россиян к Логинову – Евгений Гараничев на 14-м месте (+2.11,2, два промаха).

Для Логинова это третья победа в карьере и 13-я медаль на этапах Кубка мира.