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Антон Бабиков
Сборная России (биатлон)
У биатлониста Бабикова подтвержден коронавирус. Сборная России изолирована до следующих тестов
2 часа назад
В сборной России по биатлону выявлены заболевшие коронавирусом. Новость появилась еще 25 ноября, но тогда не сообщалось фамилий.
СБР добавил новые подробности:
- Антон Бабиков – заболевший биатлонист.
- Положительные тесты получились у врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова. Еще один тест – у массажиста Валерия Лашина.
- Сейчас вся команда изолирована в номерах. 27 ноября часть сборной сдаст новые тесты, 28 – оставшиеся биатлонисты.
28 ноября в Контиолахти стартует новый биатлонный сезон. Пока нет решения об участии сборной России на первом этапе.
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