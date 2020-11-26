Кубок мира по биатлону
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Антон Бабиков
Сборная России (биатлон)
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#Кубок мира по биатлону #коронавирус #Биатлон #Антон Бабиков #Сборная России (биатлон)

У биатлониста Бабикова подтвержден коронавирус. Сборная России изолирована до следующих тестов

2 часа назад

В сборной России по биатлону выявлены заболевшие коронавирусом. Новость появилась еще 25 ноября, но тогда не сообщалось фамилий.

СБР добавил новые подробности:

  • Антон Бабиков – заболевший биатлонист.
  • Положительные тесты получились у врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова. Еще один тест – у массажиста Валерия Лашина.
  • Сейчас вся команда изолирована в номерах. 27 ноября часть сборной сдаст новые тесты, 28 – оставшиеся биатлонисты.

28 ноября в Контиолахти стартует новый биатлонный сезон. Пока нет решения об участии сборной России на первом этапе.

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