У биатлониста Бабикова подтвержден коронавирус. Сборная России изолирована до следующих тестов

В сборной России по биатлону выявлены заболевшие коронавирусом. Новость появилась еще 25 ноября, но тогда не сообщалось фамилий.

СБР добавил новые подробности:

Антон Бабиков – заболевший биатлонист.

Положительные тесты получились у врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова. Еще один тест – у массажиста Валерия Лашина.

Сейчас вся команда изолирована в номерах. 27 ноября часть сборной сдаст новые тесты, 28 – оставшиеся биатлонисты.

28 ноября в Контиолахти стартует новый биатлонный сезон. Пока нет решения об участии сборной России на первом этапе.