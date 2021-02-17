Карим Халили
Биатлон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Карим Халили #Биатлон

Халили – лучший из россиян в индивидуальной гонке на ЧМ, он стал шестым. Победил Лагрейд

час назад

Карим Халили впервые поучаствовал в биатлонной гонке на чемпионате мира. Он ни разу не промахнулся на четырех огневых рубежах в индивидуальной гонке и занял шестое место.

  • Это лучший результат у российских биатлонистов на ЧМ в сезоне-2020/21.
  • В гонке также выступали Евгений Гараничев (два промаха, 16-е место), Александр Логинов (три промаха, 31-е место) и Матвей Елисеев (три промаха, 61-е место).
  • Выиграл гонку норвежец Лагрейд, вторым стал Арнд Пайффер. Йоханнес Дале занял третье место при одном промахе.
  • Халили отстал от Лагрейда на одну минуту и 45 секунд.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Логинов выиграл первое золото в личных гонках для России. Путь – через провалы, травмы и смерть отца
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Карим Халили
#Биатлон