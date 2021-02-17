Халили – лучший из россиян в индивидуальной гонке на ЧМ, он стал шестым. Победил Лагрейд

Карим Халили впервые поучаствовал в биатлонной гонке на чемпионате мира. Он ни разу не промахнулся на четырех огневых рубежах в индивидуальной гонке и занял шестое место.

Это лучший результат у российских биатлонистов на ЧМ в сезоне-2020/21.

В гонке также выступали Евгений Гараничев (два промаха, 16-е место), Александр Логинов (три промаха, 31-е место) и Матвей Елисеев (три промаха, 61-е место).

Выиграл гонку норвежец Лагрейд, вторым стал Арнд Пайффер. Йоханнес Дале занял третье место при одном промахе.

Халили отстал от Лагрейда на одну минуту и 45 секунд.