ютуб и тв

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НТВ и Первый запустили шоу, где поют виртуальные аватары – это формат из американского тв: пока зрители говорят о странной графике
#ютуб и тв
На ютубе спустя 20 000 часов прервался стрим Lofi Girl, который транслировал музыку 2 года без перерыва – кто эта героиня и чем она важна
#ютуб и тв
Николай Дроздов, которого вы не знали: ночевал с медведем в палатке, не ест мясо 50 лет, выпустил альбом каверов
#ютуб и тв
Feduk стал ведущим погоды (!) на «Матч ТВ» (!!) – в эфире делал отсылки на свои тексты и прорекламировал новый трек
#Feduk
Какой была жизнь в СССР – посмотрите через архив от «Гостелерадиофонда»: джаз, «жестокий Человек-паук», аэробика и фильм о женском алкоголизме
#ютуб и тв
Рутуб не работает больше суток после хакерской атаки – но опровергает, что код потерян и данные не восстановятся
#ютуб и тв
«Пришло время глотать». Ургант написал первый пост в телеграм-канале – это обращение к режиссеру, который хотел плюнуть ему в лицо
#Иван Ургант
Полицейские в США громко включили музыку Disney, чтобы соцсети банили видео с их работой – против них открыто расследование
#ютуб и тв
Британская телекомпания посреди Кубка Англии включила в прямой трансляции мультфильм «Король Лев» – и 16 секунд крутила его вместо футбола
#Кубок Англии
Сколько зарабатывают онлайн-кинотеатры в России
#ютуб и тв
Как перевести видео на русский: субтитры на ютубе, голосовой перевод «Яндекса» и сервисы транскрибации
#ютуб и тв
Как скачать видео с ютуба и как скачать целый ютуб-канал
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#ютуб и тв
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Вконтакте запустила сервис по переносу видео из ютуба – до 1000 роликов за раз
#Технологии
В каких странах заблокирован ютуб и за что
#ютуб и тв
Как начинался русский ютуб 15 лет назад: первое видео – клип на 300 просмотров, нарезки приколов и голы, Гоблин и Оксимирон
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#ютуб и тв
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Как выучить язык жестов: как строятся слова, какой базовый набор слов важно знать, сколько языков бывает
#ютуб и тв