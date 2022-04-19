Полицейские в США громко включили музыку Disney, чтобы соцсети банили видео с их работой – против них открыто расследование

Все началось с того, что полиция приехала в Санта Ано по делу об угнанном автомобиле. Офицеры осматривали машину и заметили прохожего, снимающего их на камеру. Тогда один из полицейских подошел к служебной машине и включил музыку.

Позже выяснилось, что таким образом полиция пыталась помешать съемке. Она рассчитывала, что если ролик попадает в соцсети, то алгоритмы заблокируют его из-за нарушения авторских прав.

Когда к ситуации подключался член городского совета, полиция извинилась

Джонатан Эрнандес, член городского совета, оказался среди жителей, которым мешал шум. Он вышел из дома и добился отключения музыки. «Мне стыдно за то, как вы обращаетесь с моими соседями. Здесь дети», – сказал Эрнандес.

Ситуация получила резонанс в американских медиа, и тогда начальник полиции Санта-Ана объявил о начале расследования. «Я ожидаю, что все сотрудники полицейского управления с достоинством и уважением будут выполнять обязанности в обществе, которому мы служим».