Полицейские в США громко включили музыку Disney, чтобы соцсети банили видео с их работой – против них открыто расследование
Полиция в калифорнийском Санта-Ана открыла расследование против своих офицеров из-за того, что те громко включали музыку посреди жилой улицы. Они пытались помешать съемке своей работы, но в итоге привлекли к ней еще больше внимания.
Полиция включала треки, надеясь на блокировку видео соцсетями
Жители улицы в Санта-Ана пожаловались 4 апреля на громкую музыку. Около 11 часов вечера у них под окнами играли треки из «Истории игрушек», «Энканто», «Тайны Коко», «Мулан» и других фильмов Disney. Когда часть жителей вышла из домов, чтобы узнать причину происходящего, то выяснилось, что музыка играла из полицейских машин.
Все началось с того, что полиция приехала в Санта Ано по делу об угнанном автомобиле. Офицеры осматривали машину и заметили прохожего, снимающего их на камеру. Тогда один из полицейских подошел к служебной машине и включил музыку.
Позже выяснилось, что таким образом полиция пыталась помешать съемке. Она рассчитывала, что если ролик попадает в соцсети, то алгоритмы заблокируют его из-за нарушения авторских прав.
Когда к ситуации подключался член городского совета, полиция извинилась
Джонатан Эрнандес, член городского совета, оказался среди жителей, которым мешал шум. Он вышел из дома и добился отключения музыки. «Мне стыдно за то, как вы обращаетесь с моими соседями. Здесь дети», – сказал Эрнандес.
Ситуация получила резонанс в американских медиа, и тогда начальник полиции Санта-Ана объявил о начале расследования. «Я ожидаю, что все сотрудники полицейского управления с достоинством и уважением будут выполнять обязанности в обществе, которому мы служим».
Это не первый случай, когда полиция пытается помешать съемке подобным методом. Схожая ситуация произошла в феврале 2021 года, когда полицейский в Беверли-Хиллз включил трек группы Sublime, когда активист стал снимать его в участке.
Простого проигрывания музыки недостаточно для блокировки на ютубе
Соцсети действительно следят за соблюдением авторских прав, в том числе на музыку. На ютубе, например, действует система Content ID, проверяющая музыку на платформе. Если она выявит использование защищенных треков, то оповестит об этом владельцев прав и предложит им несколько опций, в том числе по блокировке видео.
Тем не менее допускается так называемое «добросовестное использование» без покупки прав. Правила различаются от страны к стране, но базово они рассматривают цели использования (коммерческие или некоммерческие), размер используемого фрагмента (является ли он «сердцем» видео) и влияние на владельца авторских прав.
Ролик с полицейскими в Санта-Ана по-прежнему доступен на ютубе. Его выложил автор канала Santa Ana Audits, который снимает примеры взаимодействия с полицией и соблюдения или нарушения конституционных прав.