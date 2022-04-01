Как выучить язык жестов: как строятся слова, какой базовый набор слов важно знать, сколько языков бывает
Язык жестов используется для коммуникации с глухими и слабослышащими людьми. Раньше люди использовали разрозненные самопридуманные наборы жестов, но с XVIII века на их основе стали создавать единые систематические языки. Особенно этим занимались Франция (Мишель де л’Эпе) и Германия (Самуэль Гейнике).
Мысли передавались с помощью жестов рук и пальцев. Отсюда появился похожий на современный пальцевый алфавит.
Есть ли сейчас универсальный язык жестов для всех
На самом деле нет. У каждой страны собственный язык. В одной стране даже может быть несколько разновидностей: например, испанский и каталанский в Испании. В России тоже есть особенный язык жестов.
Поэтому люди из разных стран могут не понять друг друга, используя тот язык жестов, который изучили внутри страны. Считается, что их больше 120 в мире. На них суммарно общаются более 300 миллионов человек.
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Как создавался русский язык жестов
На русском языке жестов общаются не менее 120 тысяч человек. На его формирование влияли французский жестовый язык вместе с американским и ирландским.
Первая сурдопедагогическая школа в России появилась более двухсот лет назад – в 1806 году. В Москве такая открылась в 1860-м. В мире же первое учебное заведение для глухонемых появилось ровно за сто лет до этого.
Самым популярным в мире считается амслен – американский жестовый язык.
Как устроен язык жестов
Обычный язык слов состоит из фонем – звуков речи. Язык жестов – из хирем, которые выполняют функцию аналога фонемы. Жестовая азбука называется «дактиль». Что нужно знать:
- В жесте содержится до пяти элементов: форма руки, ориентация ладони, местоположение руки, движение и мимика.
- Каждая буква показывается при помощи определенного жеста.
- Не всегда для разговора на языке жестов люди должны показывать каждую букву – у них есть своя система, в которой отдельные жесты обозначают все слово целиком: цвет, явление, какой-либо предмет или чувство.
- Не всегда существует логика в построении жестового языка. Например, буквы «Л» (два пальца вниз) или «М» (три пальца вниз) похожи, буква «О» показывается по внешней форме, зато «В» – это просто ладонь, а «А» – кулак.
- Жесты показываются рабочей рукой, вторая может быть вспомогательной, если этого требует жест.
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Как учить язык жестов
В совершенстве им владеют те, кто учился с детства. Но сейчас тоже можно научиться самостоятельно с нуля:
- С помощью жестовой азбуки.
- С помощью видеоуроков и жестовых песен.
- С помощью курсов для выхода на разговорный уровень.
Кстати, на основе знания языка жестов можно получить диплом сурдопереводчика.
Но даже без диплома можно просто общаться и запомниться на весь мир доброй историей. Как нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд, который базово выучил язык жестов ради того, чтобы судить детский конкурс.
Какие есть примеры слов в языке жестов
Рассмотрим несколько:
«Здравствуйте». Поднять обе ладони до груди и сделать ими одно круговое движение.
«Меня зовут». Указать на себя, затем погладить себя там, где соединяются указательный и большой палец. Но имя нужно составить из дактильной азбуки.
«Спасибо». Касание кулаком правой руки сначала ко лбу – это первый слог. Затем костяшками – к подбородку, это второй слог.
«Извините». Провести ладонью по другой ладони.
«Будьте здоровы». Отвести ладонь от виска и на уровне груди собрать ладони в кулаки.
Нужен ли язык жестов, когда есть слуховые аппараты и кохлеарные импланты (протезы для стимуляции слухового нерва)
Даже в современных условиях, когда у слабослышащих людей гораздо больше возможностей, язык жестов остается универсальным способом общения:
- Не все могут пользоваться аппаратами и поставить импланты.
- Кому-то это просто не нужно: общение именно на языке жестов имеет особый для них смысл.
- Если у людей нарушение речи, то все эти аппараты не помогут. А язык жестов поможет.
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