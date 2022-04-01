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Как выучить язык жестов: как строятся слова, какой базовый набор слов важно знать, сколько языков бывает

Скриншот с ютуб-канала BBC Breakfast (сайт BBC заблокирован в России)

Язык жестов используется для коммуникации с глухими и слабослышащими людьми. Раньше люди использовали разрозненные самопридуманные наборы жестов, но с XVIII века на их основе стали создавать единые систематические языки. Особенно этим занимались Франция (Мишель де л’Эпе) и Германия (Самуэль Гейнике).

Мысли передавались с помощью жестов рук и пальцев. Отсюда появился похожий на современный пальцевый алфавит.

Есть ли сейчас универсальный язык жестов для всех

На самом деле нет. У каждой страны собственный язык. В одной стране даже может быть несколько разновидностей: например, испанский и каталанский в Испании. В России тоже есть особенный язык жестов.

Поэтому люди из разных стран могут не понять друг друга, используя тот язык жестов, который изучили внутри страны. Считается, что их больше 120 в мире. На них суммарно общаются более 300 миллионов человек.

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Как создавался русский язык жестов

На русском языке жестов общаются не менее 120 тысяч человек. На его формирование влияли французский жестовый язык вместе с американским и ирландским.

Первая сурдопедагогическая школа в России появилась более двухсот лет назад – в 1806 году. В Москве такая открылась в 1860-м. В мире же первое учебное заведение для глухонемых появилось ровно за сто лет до этого.

Самым популярным в мире считается амслен – американский жестовый язык.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Как устроен язык жестов

Обычный язык слов состоит из фонем – звуков речи. Язык жестов – из хирем, которые выполняют функцию аналога фонемы. Жестовая азбука называется «дактиль». Что нужно знать:

  • В жесте содержится до пяти элементов: форма руки, ориентация ладони, местоположение руки, движение и мимика.
  • Каждая буква показывается при помощи определенного жеста.
  • Не всегда для разговора на языке жестов люди должны показывать каждую букву – у них есть своя система, в которой отдельные жесты обозначают все слово целиком: цвет, явление, какой-либо предмет или чувство.
  • Не всегда существует логика в построении жестового языка. Например, буквы «Л» (два пальца вниз) или «М» (три пальца вниз) похожи, буква «О» показывается по внешней форме, зато «В» – это просто ладонь, а «А» – кулак.
  • Жесты показываются рабочей рукой, вторая может быть вспомогательной, если этого требует жест.

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Как учить язык жестов

В совершенстве им владеют те, кто учился с детства. Но сейчас тоже можно научиться самостоятельно с нуля:

  • С помощью жестовой азбуки.
  • С помощью видеоуроков и жестовых песен.
  • С помощью курсов для выхода на разговорный уровень.

Кстати, на основе знания языка жестов можно получить диплом сурдопереводчика.

www.imago-images.de / Global Look Press

Но даже без диплома можно просто общаться и запомниться на весь мир доброй историей. Как нападающий «МЮ» Маркус Рэшфорд, который базово выучил язык жестов ради того, чтобы судить детский конкурс.

Рэшфорд выучил язык жестов, чтобы судить детский поэтический конкурс
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Какие есть примеры слов в языке жестов

Рассмотрим несколько:

«Здравствуйте». Поднять обе ладони до груди и сделать ими одно круговое движение.

«Меня зовут». Указать на себя, затем погладить себя там, где соединяются указательный и большой палец. Но имя нужно составить из дактильной азбуки.

«Спасибо». Касание кулаком правой руки сначала ко лбу – это первый слог. Затем костяшками – к подбородку, это второй слог.

«Извините». Провести ладонью по другой ладони.

«Будьте здоровы». Отвести ладонь от виска и на уровне груди собрать ладони в кулаки.

Нужен ли язык жестов, когда есть слуховые аппараты и кохлеарные импланты (протезы для стимуляции слухового нерва)

Даже в современных условиях, когда у слабослышащих людей гораздо больше возможностей, язык жестов остается универсальным способом общения:

  • Не все могут пользоваться аппаратами и поставить импланты.
  • Кому-то это просто не нужно: общение именно на языке жестов имеет особый для них смысл.
  • Если у людей нарушение речи, то все эти аппараты не помогут. А язык жестов поможет.

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