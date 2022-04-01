Как выучить язык жестов: как строятся слова, какой базовый набор слов важно знать, сколько языков бывает

Язык жестов используется для коммуникации с глухими и слабослышащими людьми. Раньше люди использовали разрозненные самопридуманные наборы жестов, но с XVIII века на их основе стали создавать единые систематические языки. Особенно этим занимались Франция (Мишель де л’Эпе) и Германия (Самуэль Гейнике).

Мысли передавались с помощью жестов рук и пальцев. Отсюда появился похожий на современный пальцевый алфавит.

Есть ли сейчас универсальный язык жестов для всех

На самом деле нет. У каждой страны собственный язык. В одной стране даже может быть несколько разновидностей: например, испанский и каталанский в Испании. В России тоже есть особенный язык жестов.

Поэтому люди из разных стран могут не понять друг друга, используя тот язык жестов, который изучили внутри страны. Считается, что их больше 120 в мире. На них суммарно общаются более 300 миллионов человек.

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Как создавался русский язык жестов

На русском языке жестов общаются не менее 120 тысяч человек. На его формирование влияли французский жестовый язык вместе с американским и ирландским.

Первая сурдопедагогическая школа в России появилась более двухсот лет назад – в 1806 году. В Москве такая открылась в 1860-м. В мире же первое учебное заведение для глухонемых появилось ровно за сто лет до этого.

Самым популярным в мире считается амслен – американский жестовый язык.