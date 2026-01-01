Psy

Дата рождения
31 декабря 1977 г.
Инфо
Южнокорейский исполнитель и автор песен
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Материалы
Почему все солисты группы BTS уходят в армию и отказываются от освобождения – и почему в Южной Корее даже звезды служат полтора года
#BTS
Скрытый смысл Gangnam Style – это острая сатира: рэпер Psy вшил в каждый кадр клипа пустоту потребления
#Psy
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