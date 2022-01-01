Psy
Дата рождения
31 декабря 1977 г.
Инфо
Южнокорейский исполнитель и автор песен
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Скрытый смысл Gangnam Style – это острая сатира: рэпер Psy вшил в каждый кадр клипа пустоту потребления
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