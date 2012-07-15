Gangnam Style

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Песня южнокорейского исполнителя и автора песен PSY
Дата выхода
15 июля 2012 г.
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Скрытый смысл Gangnam Style – это острая сатира: рэпер Psy вшил в каждый кадр клипа пустоту потребления
#Psy
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