Юрген Клопп
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Юрген Клопп #Футбол

У Клоппа умерла мама. Он не присутствовал на похоронах из-за пандемии

вчера, 16:55

Мама Юргена Клоппа Элизабет умела в возрасте 81 года.

Похороны состоялись во вторник, 9 февраля. Клопп не смог на них попасть из-за запрета Германии на въезд граждан из Англии после обнаружения там нового коронавируса.

Последний раз Клопп навещал маму в день ее 80-летия.

«Она была для меня всем. Была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как верующий христианин, знаю, она сейчас в лучшем месте», – сказал Клопп.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Клопп выучил английский через сериал «Друзья» и разговоры с женой дома. Он до сих пор ходит к репетитору и заставляет игроков
8 уроков Юргена Клоппа по успеху и счастью
Как «Ливерпуль» стал лучшим. Большой и подробный разбор секретов Клоппа − за 17 шагов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Юрген Клопп
#Футбол