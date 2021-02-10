Юрген Клопп
Футбол
У Клоппа умерла мама. Он не присутствовал на похоронах из-за пандемии
вчера, 16:55
Мама Юргена Клоппа Элизабет умела в возрасте 81 года.
Похороны состоялись во вторник, 9 февраля. Клопп не смог на них попасть из-за запрета Германии на въезд граждан из Англии после обнаружения там нового коронавируса.
Последний раз Клопп навещал маму в день ее 80-летия.
«Она была для меня всем. Была настоящей мамой в лучшем смысле этого слова. Как верующий христианин, знаю, она сейчас в лучшем месте», – сказал Клопп.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые